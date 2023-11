Przejście na emeryturę. Dwa najkorzystniejsze terminy w 2024 r.

Kiedy przejść na emeryturę?

To ostatni moment na złożenie wniosku o emeryturę, jeszcze przed ostatnią tak wysoką waloryzacją, ale i wypłatą trzynastek. Taka dodatkowa wypłata trafi do wszystkich osób, które na dzień 31 marca 2024 r. będą mieć do niej prawo - informuje dziennik. "Trzynastka" wyniesie tyle, co minimalna emerytura, czyli 1783,82 zł brutto. Z kolei przejście na emeryturę wiosną będzie najmniej korzystne - warto poczekać do lipca.