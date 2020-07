Pszczelarze chcą dopłat za zapylanie. W USA "wypożyczalnie pszczół" to duży biznes

Pszczoły wykonują swoją pracę za darmo. Obowiązkowość jest wpisana w ich DNA i żadne dni wolne nie wchodzą w grę. I dobrze, bo jak by wyglądał świat, gdyby pszczoły zastrajkowały, wiedzą już dzieci, które obejrzały "Film o pszczołach" z 2007 r. Niby animacja, a jednak wizja świata, w którym ludziom w oczy zagląda głód, bo pszczoły zastrajkowały i nie zapylają roślin, jest bardzo sugestywna.

O ile pszczoły za swoja pracę nie wystawią nam rachunku, to pszczelarze już owszem. Polski Związek Pszczelarski w czerwcu zwrócił się do ministra środowiska z prośbą o rozważenie wprowadzenia dopłat dla pszczelarzy.

Hodowcy doszli do wniosku, że powinni otrzymywać ekwiwalent finansowy za pracę pszczół w procesie zapylania.

Brzmi kuriozalnie? Liczby sprowadzają nas na ziemię: pracę jednej pszczelej rodziny przy zapylaniu upraw w UE ocenia się na 1070 euro rocznie (ok. 4800 zł) . Korzystają rolnicy, a pszczelarze nic z tego nie mają. Oczywiście, zarabiają na sprzedaży miodu i wosku, ale uznali, że skoro z pracy pszczół korzysta tylu ludzi dookoła, to powinni mieć coś z tego tytułu.

W tej sytuacji pszczoły wypożyczane są do regionów, w których ich brakuje. Komercyjni pszczelarze podróżują po całym kraju ze swoimi ulami, rozstawiają je na pewien czas, a później udają się do kolejnego miejsca.

Polscy pszczelarze uznali, że to nie w porządku, że w Polsce traktujemy obecność pszczół jako coś oczywistego i danego raz na zawsze. Skoro w USA trzeba za ich usługi płacić, to nie ma powodu, by o podobnym systemie nie pomyśleć i u nas.