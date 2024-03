Pyton zamiast schabowego. "Może to być rozwiązanie"

Jak zauważają badacze, gady emitują znacznie mniej gazów cieplarnianych niż ssaki. Ich wydajny układ trawienny potrafi strawić nawet twarde kości, co skutkuje mniejszą ilością odpadów w porównaniu do świń czy krów. Z badań wynika, że mogą przetrwać ponad cztery miesiące bez jedzenia, nie tracąc przy tym znaczącej ilości masy ciała, co umożliwia kontynuację produkcji nawet w przypadku braku dostępu do pożywienia.