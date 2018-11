Raz w miesiącu nowy ciuch. Polacy lubią kupować ubrania

Ponad 40 proc. Polaków przyznaje, że kupuje nowe ubrania przynajmniej raz w miesiącu - wynika z raportu, przygotowanego przez KPMG. Na takie zakupy wydajemy jednak nie więcej niż co dziesiątą zarobioną złotówkę. To właśnie cena jest dla nich wciąż najistotniejsza przy wyborze ubrania.

Polacy na zakupy odzieżowe wydają zazwyczaj nie więcej niż 10 proc. pensji (123RF)

Wartość rynku odzieżowego w Polsce rośnie z roku na rok. Według szacunków firmy KPMG, która przygotowała na ten temat raport do spółki z Akademią Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego, wynosi już około 30 mld zł.

W opracowaniu czytamy, że Polacy lubią się stroić i ponad 40 proc. z nich robi to przynajmniej raz w miesiącu. Przynajmniej jeśli chodzi o ubrania. Rzadziej zaopatrujemy się w bieliznę, obuwie oraz akcesoria i dodatki. Jeśli chodzi o biżuterię i zegarki, to kupujemy je rzadziej niż raz do roku.

Co ciekawe, coraz więcej naszych rodaków pozwala sobie na odrobinę luksusu. Co czwarty badany stwierdził bowiem, że ma w swojej szafie coś, co można zdefiniować jako "luksusowe". Zazwyczaj jest to kurtka lub garnitur, ale czasami chodzi również o buty, biżuterię oraz sukienki. Średnia wartość luksusowej rzeczy wynosi 1403 zł.

Ale z drugiej strony dla większości Polaków wciąż prawie najważniejsza przy kupowaniu nowych spodni czy swetra jest cena. Większą uwagę przykładają tylko do fasonu. Dopiero w dalszej kolejności pojawia się jakość, kolorystyka czy marka. Konsumenci nad Wisłą praktycznie nie biorą pod uwagę społecznej odpowiedzialności producenta, rzadziej też myślą o tym, by podążać za najnowszymi trendami.

Ile wydajemy? Aż 46 proc. z nas nie wydaje na ubrania, buty i dodatki więcej niż co dziesiątą zarobioną złotówkę. Co trzeci Polak przeznacza na ten cel od 10 do 24 proc. swojej pensji. Więcej - tylko 6 proc. Polaków.

Na zakupy wciąż wybieramy sieciówki - aż 65 proc. respondentów przyznało, że najczęściej kupuje właśnie w tego typu sklepach. Mniej więcej co trzeci z nas wybiera sklepy z wieloma markami, butiki lub dyskonty. Do lumpeksów chodzi natomiast 28 Polaków.

W ostatnich latach wielu z nas z galerii handlowych przenosi się jednak do internetu. Jak pokazuje raport KPMG, w ciagu ostatniego półrocza aż połowa badanych kupiła ubrania, buty lub dodatki przez internet. Jedna czwarta zaś zrobiła to, ale dawniej niż 6 miesięcy temu.