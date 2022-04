Reforma podatkowa PiS. Na zmianach skorzystają posłowie

Rząd ma przyjąć reformę jeszcze w kwietniu, potem trafi ona do Sejmu. PiS chce by zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Czy posłowie i senatorowie poprą zmiany? Okazuje się, że jest to w ich interesie, bo sporo zyskają. Tak wynika z wyliczeń, jakie przygotowała dla "Faktu" Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w firmie Grant Thornton.