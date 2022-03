Soboń o Polskim Ładzie: Odchodzimy od loterii. Zostaje to, co najlepsze

Zamieszanie w podatkach

- Zostanie wszystko to, co dobre, czyli 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. To także utrzymanie wyższego progu podatkowego dla najwyższej stawki podatku PIT na poziomie 120 tys. zł rocznie. Do tego dochodzą rozwiązania prorodzinne: zaliczenie renty rodzinnej jako odrębnego dochodu, podniesienie dla pracującego dziecka kryterium dochodowego, dołączenie zasiłków macierzyńskich do PIT 0 czy powrót do wspólnego rozliczania się samotnego rodzica z dzieckiem - wyliczał.