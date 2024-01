Renta wdowia. Oto propozycje kwoty i zasady wypłat

Renta wdowia 2024. Ile realnie może wynieść?

Obywatelski projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej został skierowany do pierwszego czytania. Okazuje się, że świadczenie ma jednak wynosić 20 proc. emerytury małżonka, a cały program miałby zostać wprowadzony w tzw. modelu kroczącym. Co to oznacza w praktyce?