Ruszają ferie. Setki policjantów na stokach narciarskich

Poza tym policja będzie wspierała kierowców w bezpiecznym i sprawnym dotarciu do celu podróży w trakcie okresu wzmożonego ruchu drogowego. W tym celu będzie m.in. sprawowała nadzór nad głównymi drogami prowadzącymi do miejsc wypoczynku.

W trakcie ferii zimowych PSP ponownie uruchamia akcję "Bezpieczne Ferie". To działania kontrolne i edukacyjne, w które zaangażuje się około 30 tys. strażaków . Główne tematy akcji to m.in. zagrożenia związane z zamarzniętymi akwenami i zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadku czy pożaru.

Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że w tym roku co trzeci Polak wyda na ferie zimowe wyda co najmniej 3 tys. zł od osoby. Jednak wśród osób planujących urlop panują dość dobre nastroje. Połowa z nich liczy na to, że wyda podobną kwotę, co w ubiegłym roku.