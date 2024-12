Ruszyły kontrole drogowe. Na celowniku jedna grupa kierowców

Jak donosi "Fakt", akcja kontrolna policji potrwa od 30 grudnia 2024 r. do 15 stycznia 2024 r. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców.

Funkcjonariusze przypominają, że alkohol w organizmie pozostaje przez długi czas, dlatego przed wyruszeniem w podróż należy sprawdzić stan trzeźwości. Można to sprawdzić wykonując badanie na komisariacie policji.

Prawo rozróżnia dwa stany, w których nie można prowadzić pojazdów. Są to:

Kierowca, który decyduje się na jazdę w stanie po spożyciu alkoholu, może zapłacić grzywnę w wysokości od 2,5 tys. zł do 30 tys. zł. Grozi mu także areszt oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Dodatkowo, kierowca otrzyma 15 punktów karnych.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą surowsze kary. Po pierwsze, może to być grzywna, którą sąd nalicza w zależności od tego, jaka jest sytuacja majątkowa sprawcy. Kierowca otrzymuje także 15 punktów karnych.

Kolejna kara to ograniczenie wolności do maksymalnie 2 lat. Polega ona na obowiązku wykonywania prac społecznych lub potrąceniu pewnej kwoty z wynagrodzenia. Jeśli skazany, mimo zakazu prowadzenia pojazdów, kierował pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości, sąd orzeknie wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Nietrzeźwy kierowca, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, musi się liczyć z utratą samochodu. Przepadek auta jest stosowany również w sytuacjach, w których kierujący spowoduje katastrofę, sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy lub spowoduje wypadek drogowy przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi.