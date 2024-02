Monitoring pokazał, co robiła emerytka. Powód łamie serce

W trakcie dalszych czynności okazało się, że to nie było jedyne przewinienie kobiety. Podczas prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że mieszkanka Iławy kradła w 4 lokalnych marketach, co zostało zarejestrowane przez kamery sklepowego monitoringu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20 zarzutów kobiecie. Obu seniorkom grozi do 5 lat więzienia.