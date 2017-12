Sezon wyprzedaży w pełni. Pokazujemy, jakich sztuczek używają sprzedawcy

Ten czas między świętami a Sylwestrem, kiedy nie wiesz, jaki jest dzień tygodnia, a głównym posiłkiem są resztki... - taki cytat od kilka dni robi karierę na Facebooku. Ale nie wszyscy oddają się poświątecznemu lenistwu. Nadszedł bowiem czas wyprzedaży.

Wystarczy przejść się do dowolnego cetrum handlowego, żeby zobaczyć, jak bardzo sklepy chcą się pozbyć zapasów. Napisy "wyprzedaż" wiszą dosłownie wszędzie. Towar wyprzedają siecówki z ubraniami, sklepy z zabawkami, a nawet jubilerzy. Za ułamek przedświąteczniej ceny można kupić bombki i ozdoby świąteczne. Ale w większości sklepów zniżki do 70 proc. to norma. Zanim ruszymy na łowy, warto jednak pamiętać o kilku sztuczkach, które stosują sprzedawcy.

Tabliczki i plakaty kuszące zniżką 70 proc. wiszą przy wejściu do niemal każdego sklepu. Jednak kiedy zapuścimy się między regały, może się okazać, że tak dużą promocją zostało objętych dosłownie kilka towarów. Zresztą, jeśli przyjrzymy się wspomnianym plakatom, zobaczymy słówko "do". Czyli towar może być przeceniony równie dobrze o 10 proc., 20 proc. albo wcale.

Mechanizm jest podobny jak w przypadku sztuczki pierwszej. Nad wieszakiem wisi tabliczka, że ceny od 5 zł. Ale jak popatrzymy na metki, to okaże się, że powieszone tam ubrania kosztują 60, 75, a nawet i 100 zł. Dlatego zamiast chwytać zdobycz i pędzić z nią do kasy, warto wcześniej spojrzeć na metkę.

Często jednak wyprzedaże ciągną się jeszcze do połowy stycznia. Oczywiście są łowcy promocji, którzy szturmują sklepy zaraz po świętach, żeby upolować najlepsze sztuki. - W środę wstałam o świcie tylko po to, by wcześnie być w Zarze. Takiego tłumu jeszcze w tym sklepie nie widziałam - opowiada Ania. Ale po pierwszym dniu wyprzedaży entuzjazm opada, a liczba klientów wraca do normy. Można więc spokojnie przejrzeć, co oferuje dany sklep. O ile potrafimy pogodzić się z tym, że ktoś już mógł wykupić najciekawsze rzeczy.