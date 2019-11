Spar przejmuje Piotra i Pawła. Otwarto pierwszy sklep

Pierwszy sklep pod szyldem Eurospar, w lokalu po Piotrze i Pawle, otwarto w warszawskim centrum handlowym Blue City. Sprawdzamy, jak sklep radzi sobie w pierwszym dniu po zmianie marki.

- Sklep był nieczynny przez kilka tygodni, to było trochę uciążliwe - mówi pan Jacek, który na zakupy urwał się z pracy w pobliskim biurze. - Trwał remont. Jest sporo przestrzeni, nie ma kolejek do kas, póki co jest porządek. Zmiana na plus.