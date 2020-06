Spór o znikającą rzekę. Ekolodzy i wędkarze powstrzymali zrzut wody

- Wie pan, co się dzieje po takim zrzucie? Ryby pływają do góry brzuchami, rzeka staje się jałowa, nie ma w niej życia. A tu co drugie gospodarstwo żyje z wędkarzy, przecież nikt tu nie przyjeżdża, żeby opalać się w krzakach czy coś w tym stylu. A tu z wędką posiedzieć, to jak w raju, jedno z najpiękniejszych miejsc w kraju – mówi mi siedzący nad rzeką wędkarz.