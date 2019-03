Sposób nauczycieli na niskie pensje. "Najlepsi zarabiają ponad 130 zł za godzinę"

Większość nauczycieli narzeka na niskie pensje. Ale część z nich ma na to sposób - korepetycje. W miastach mogą być żyłą złota. Choć nauczyciele zwykle wolą uczyć w szkole. - System stoi na głowie, musimy sobie jakoś radzić - mówią.

W dużych miastach to prawdziwa żyła złota. Są nawet tacy, którzy rzucają nauczycielskie posady i stają się korepetytorami na pełny etat. Większość korepetytorów, z którymi rozmawialiśmy, zapewnia jednak: chętniej prowadzilibyśmy tylko lekcje w szkołach, ale państwo nas nie docenia - i nie mamy wyboru.

120 zł za godzinę? "W Warszawie to nie problem"

Tam średnia stawka godzinowa dla wszystkich przedmiotów to prawie 53 zł. W Warszawie przeciętna stawka to natomiast 50 zł. Najmniej zarabiają natomiast korepetytorzy z Mielca - niewiele ponad 20 zł.

A jakie przełożenie to ma na miesięczne zarobki? Jeśli nauczyciel matematyki ze stolicy chce dorobić na przykład 30 godzin w miesiącu, nie powinien mieć z tym żadnego problemu. Zatem jeśli proponuje stawkę 100 zł, może do pensji dorobić dodatkowe 3 tys. zł.

- To trudny rynek. Nauczyciele muszą na nim konkurować ze studentami czy świeżo upieczonymi absolwentami, którzy mają bardziej konkurencyjne stawki. Z drugiej strony, rynek korepetytorski się profesjonalizuje, powstają już pierwsze poważne firmy - mówi nam warszawska korepetytorka.

Kontaktuję się z jedną z takich firm - to Foster High, która ma oddziały w Warszawie, Krakowie oraz Lublinie. - Mamy w tej chwili 33 nauczycieli. Część z nich uczyła w szkołach i teraz udziela korepetycji. Ale doświadczenie w szkole to wcale nie jest dla nas warunek. Jest nim pasja nauczania - słyszymy w biurze Foster High.

We wszystkich trzech oddziałach firmy uczy się teraz ponad 200 osób. Ceny są mocno zróżnicowane. Indywidualne zajęcia w Warszawie zaczynają się od 80 zł za godzinę. Można jednak umówić się z wyjątkowo cenionym nauczycielem za 150 zł za godzinę. To wszystko jednak ceny lekcji cyklicznych.

Trudno nie zauważyć, że pracując jako korepetytor, można często zarobić znacznie więcej niż nauczyciel na etacie. - Znam takie przypadki, że nauczyciel zrezygnuje z pracy i staje się korepetytorem na pełny etat. Choć to możliwe chyba tylko w dużych miastach. No i lepiej mieć za sobą jakiś staż w szkole. To trochę tak, jak z własnym biznesem - wyjaśnia korepetytorka.