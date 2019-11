Sproszkowane części tygrysa w produktach z Chin. Nielegalny i przerażający handel

Plastry na ból, ze sproszkowanych kości tygrysa? A może wino na "bazie" tego zwierzęcia? Internet jest pełen ofert sprzedaży tego typu produktów. Tymczasem handel zagrożonymi gatunkami to czwarty, najbardziej intratny, nielegalny "biznes" na świecie.

Wpisuję w wyszukiwarce hasło "plastry tygrysie" i od razu wyświetla się ogrom ofert. Co ciekawe, niektóre sklepy internetowe chwalą się "naturalnością" sprzedawanych produktów. Wchodzę na stronę i staram się znaleźć skład. Niestety, nie wszystkie składniki są wyszczególnione. Wymienionych jest tylko kilka głównych (same zioła).

Zastanawia mnie, dlaczego konsument nie może poznać całości składu. Piszę maila do sklepu, ale do czasu publikacji tego artykułu nie dostaję odpowiedzi. Na stronie internetowej czytam tylko: "Użyte w plastrze składniki są już od tysięcy lat stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej".

Na Allegro również znajduję oferty sprzedaży "plastrów tygrysich". Na żadnej z nich nie ma informacji dotyczącej składu. Piszę do wszystkich sprzedawców i również do tego momentu nie otrzymuję odpowiedzi.

Wszystkie te produkty pochodzą z Chin, dlatego postanawiam zajrzeć jeszcze do źródła, czyli na platformę sprzedażową AliExpress. Znajduję tysiące ofert, w których można kupić "plastry tygrysie". Nie ma jednak informacji, czy w tych konkretnych produktach są części sproszkowanych tygrysów. Na wielu aukcjach sytuacja wygląda podobnie jak na polskim portalu - wymienione są tylko główne składniki produktu, ale nie wszystkie. W jednej ofercie sprzedaży znajduję wypisane zaledwie 2 składniki i informację "i tak dalej". Mam wrażenie, że ktoś próbuje coś ukryć.

Mimo to, że oficjalnie od 1993 r. w Chinach istnieje zakaz wykorzystywania części sproszkowanych tygrysów i nosorożców w tzw. medycynie chińskiej, to czarny rynek przez lata rozwijał się w zatrważającym tempie.

W internecie znajduję mnóstwo informacji np. na temat produkcji wina "na bazie" tygrysa. Wiele osób zostało skazanych na karę więzienia za wytwarzanie i sprzedawanie tego produktu. Obecnie również da się w sieci znaleźć ten trunek, ale na aukcji pojawia się informacja, że to wino pozostało "tygrysie" tylko z nazwy.

"Tradycyjnie formuły te opierały się na kościach tygrysów. W czasach współczesnych, gdy zagrożone są gatunki tygrysa, kości są albo zastępowane ziołami, które mają ten sam efekt, albo całkowicie pomijane" - czytam na stronie. Co ciekawe butelka takiego trunku kosztuje 53 dolary, czyli ponad 200 zł. To dużo jak za same zioła, chociaż po dokładnym składzie ani śladu.