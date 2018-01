Streżyńska musiała odejść. Powód? Nie przyjęła oferty "nie do odrzucenia bez konsekwencji" od Gowina

Nie cichną spekulacje na temat przyczyn odwołania Anny Streżyńskiej - jedynego bezpartyjnego i najwyżej ocenianego ministra w rządzie PiS. Nowe światło na sprawę rzuca twitterowy wpis samej Streżyńskiej, która napisała, że dostała od partii Porozumienie propozycję. Chodziło o wstąpienie do nowej partii Jarosława Gowina.

"Propozycja taka (nie do odrzucenia bez konsekwencji) padła od Porozumienia" - ujawniła była minister. "Możliwe, że bym się uratowała, próbując wstąpić do PiS, ale nie umawiałam się na partyjność tylko na pracę, więc nawet mi nie przyszło do głowy próbować" - podkreśliła.