Susza w Polsce odbije się na cenach. Pietruszka może kosztować 18 zł za kg

- Jeśli do końca miesiąca nie spadną obfite deszcze, możemy spodziewać się drożyzny - mówi prof. Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, cytowana przez "Super Express". Najmocniej odbije się to na cen warzyw gruntowych.

Pietruszka z 15,50 za kg podskoczy do 18 zł, marchew z 3 zł na 3,60 zł, cebula z 3,70 zł na 4,20 zł - wylicza dziennik. Wszystko to scenariusz na wypadek przeciągającej się suszy,

Oczywiście ziemię można nawadniać, lecz - jak zauważa Monika Skrzypczak z banku Paribas, oznacza to tak czy inaczej wyższe koszty. Warzywa gruntowe pójdą w górę nawet o 15-20 proc.

Eksperci już wcześniej podnosili sprawę, a z każdym tygodniem sprawa robi się poważniejsza. - Z powodu suszy należy spodziewać się podwyżek cen żywności, które w marcu już i tak wzrosły o 2,6 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Wtedy m.in. za sprawą wzrostu cen paliw (7,3 proc. r/r), lecz także z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Chinach i Wietnamie, co zwiększyło popyt na wieprzowinę z Polski. Teraz wzrost inflacji żywności może dodatkowo wzmocnić susza, co uderzy po kieszeniach przeciętnego Kowalskiego - wyjaśniają eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w "Tygodniku Gospodarczym".