Światowe metropolie zalewa fala niechcianych "turystów". Problem narasta

Dorosłe pluskwy, mierzące od 5 do 7 mm, ukrywają się w szczelinach i zakamarkach w ciągu dnia, by w nocy wyruszyć na polowanie. Warunki życia pluskiew są różnorodne - w temperaturze powyżej 27 stopni C przetrwają od trzech do czterech miesięcy, podczas gdy w temperaturze około 20 stopni mogą żyć nawet rok. W trakcie swojego życia samice pluskiew potrafią złożyć aż 500 jajeczek - wylicza serwis.