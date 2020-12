Święta 2020. Polacy wykupują barszcz w torebkach. Sprawdziłam, co kryje się w świątecznych gotowcach

Zostało kilka dni do Świąt Bożego Narodzenia. Mimo tego, że w tym roku z powodu pandemii koronawirusa będą zupełnie inne niż zawsze, to chyba nikt z nas nie wyobraża sobie Wigilii bez tradycyjnych potraw.

Uznano go za bezpieczny w stosowaniu, ale część ludzi jest nadwrażliwa na ten składnik. Dodatkowo jest źródłem sodu, którego nie należy spożywać w nadmiarze. Cena barszczu to 6,39 zł/1 l.

Kolejny produkt zawiera 69 proc. soku z buraków z zagęszczonego soku, reszta składu jest podobna do poprzedniego produktu, tyle że nie ma w nim ekstraktu drożdżowego, a zamiast tego są ekstrakty przypraw i grzybów. Jest lepiej niż w poprzednim barszczu, do tego kusi cena. Za ponad litr zupy (1,1 l) zapłacimy 5,69 zł.

Większość gotowych barszczów w kartonie nie zawiera konserwantów i sztucznych dodatków do żywności, więc mogą być alternatywą dla barszczu gotowanego od podstaw przez nas samych. Wiadomo, że dla domowego produktu ciężko znaleźć godnego, „sklepowego zastępcę”, ale jeżeli brakuje nam czasu na świąteczne gotowanie, to zupa w kartnie wydaje się być dobrą alternatywą.

Kolejny produkt, który gości na wielu świątecznych stołach to pierogi z kapustą i grzybami. Niestety większość gotowych pierogów (niemrożonych) zawiera konserwant - sorbinian potasu. Do tego grzyby użyte do ich farszu to głównie pieczarki, a nie grzyby leśne.