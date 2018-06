Szef Wszystkich Szefów ma szansę na pomnik. Szczecinianie zdecydują, czy miasto upamiętni Krzysztofa Jarzynę

Krzysztof Jarzyna ze Szczecina - Szef Wszystkich Szefów zasługuje na upamiętnienie, przekonuje szczecinianin. Wkrótce okaże się, czy inni mieszkańcy miasta myślą podobnie i zagłosują na pomnik w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ławeczki na osiedlu, huśtawki, nowy księgozbiór do biblioteki – to sztandarowe pozycje w propozycjach do Budżetu Obywatelskiego. Inwestycje bez dwóch zdań potrzebne i zaspokajające potrzeby mieszkańców w różnym wieku.

A gdyby tak podejść do budżetu (który sam w sobie jest jak najbardziej na poważnie) na większym luzie i zamiast zwiększenia liczby koszy na śmieci czy wybiegu dla psów postulować instalację upamiętniającą nie byle kogo, bo Krzysztofa Jarzynę z Miasta Szczecina?