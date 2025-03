Tak dostaniesz pieniądze z ZUS po zmarłym. "Zajmuje to 10 minut"

Wielu Polaków nie wie, że część składek ZUS podlega dziedziczeniu i nie przepadają one po śmieci bliskiego członka rodziny. Mowa tu o środkach z tzw. subkont. - Miliony Polaków oprócz tego, że płaci składki do ZUS, nadal przekazuje część swoje wynagrodzenia do OFE (lub robiło to wcześniej) - przypomina "Gazeta Wyborcza".