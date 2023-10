Tyle Polakom zostaje z pensji. "Żyjemy od pierwszego do pierwszego"

Dochód rozporządzalny to suma, którą Polacy mają do dyspozycji po uwzględnieniu pensji i emerytur, a także po odliczeniu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Do tego dochodu zalicza się również różne świadczenia, takie jak program 500 plus na dziecko - wyjaśnia "Fakt".