Ubezpieczenie szkolne nie zawsze najlepsze. Uwaga, bo można się "naciąć"

- W szkole córki oferta najtańszego ubezpieczenia grupowego kosztowała 64 zł. Poszukaliśmy z mężem samodzielnie i udało się znaleźć podobną polisę za 38 zł - napisała do nas za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl pani Anna z Opola. Wyjaśniamy, jak działają szkolne ubezpieczenia.

Początek roku szkolnego to nie tylko zakup podręczników i wyprawki. Do tego dochodzą również wybory do samorządów uczniowskich, rady rodziców, a także klasowe zdjęcia i ubezpieczenia grupowe.