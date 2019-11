UOKiK. Najwyższa kara w historii urzędu. Chodzi o sprawę budowy Nord Stream 2

Prezes UOKiK nałożył 172 mln zł kary na spółkę Engie Energy. Jako powód wskazał brak woli współpracy firmy zaangażowanej w budowę Nord Stream2.

UOKiK. Najwyższa kara w historii urzędu. Uzasadnienie decyzji przez Urząd i stanowisko prezesa Niechciała

Szef UOKiK Marek Niechciał przekazał, że brak woli współpracy ze strony jednego z podmiotów budujących Nord Stream 2, czyli spółkę Engie Energy, "można również uznać za brak szacunku dla naszego państwa". To jeden z powodów tak wysokiej kary – dodał.

Prezes Urzędu dodał jednocześnie, że zgodnie z prawem urząd za brak współpracy mógł nałożyć karę do 50 mln euro. Jednak ze względu na to, że UOKiK nałożył po raz pierwszy tak wysoką karę, obniżył ją do 40 mln euro.