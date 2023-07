Nowy szlak przez Europę. Grecy nie mogą się doczekać. "Dar niebios"

Szlak, który połączy Europę

Jak mówi Zarotiadis, również dla samych Salonik, jako centrum gospodarczego i logistycznego, Via Carpatia jest swego rodzaju "darem z niebios". Ponadto grecki odcinek Via Carpatia jest prawie skończony. Według eksperta wynika to z faktu, że jeszcze przed powstaniem projektu był on rozwijany w ramach innego projektu infrastrukturalnego.