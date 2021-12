W tym mieście śmieci wyrzucisz na kod. Inteligentne pojemniki mają uczyć segregacji

Pierwsze takie miasto w Polsce

Idea inteligentnych kontenerów to sposób Zamościa na zachęcenie i edukowanie mieszkańców do segregacji śmieci. Od nowego roku oficjalnie startuje pilotażowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów. Na razie obejmie on 22 budynki wielorodzinne. Mowa o ok. 800 gospodarstw domowych na kilku osiedlach w mieście.