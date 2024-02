Zmiany dla dłużników w 2024 r. Tyle będzie mógł zabrać komornik

Komornik może zająć praktycznie wszystkie środki, jakie wpływają na konto dłużnika. Istnieje jednak pewna kwota wolna od zajęcia. Komornik zobowiązany jest do pozostawienia do dyspozycji dłużnika równowartości 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto, co od 1 stycznia 2024 roku daje 3181,50 zł. Warto jednak pamiętać, że od 1 lipca 2024 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego wzrasta do 3225 zł - donosi superbiz.pl.