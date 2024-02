Ważne zmiany dla palaczy. Wchodzą w życie już od maja

Ważna zmiana dla palaczy

Poinformowano więc, że z dniem 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa, w stosunku do których powinno być stosowane zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3 decyzji wykonawczej KE (UE) 2018/576.