Więcej osób skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Taka zmiana ucieszy rodziny niepełnosprawnych

Zasiłek pielęgnacyjny zostanie wyłączony z limitu dochodów, który pozwala rodzinom, opiekującym się bliskimi niepełnosprawnymi, skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki temu będzie dostępna dla większej grupy opiekunów. Nad zmianami na lepsze już wkrótce pochylą się posłowie.

Obecnie obowiązująca regulacja utrudnia rodzinom życie, gdyż konieczność włączenia do limitu zasiłku pielęgnacyjnego uniemożliwia skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej osobom, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny. Aby skorzystać z preferencji, dochód niepełnosprawnego nie może przekraczać ustawowego limitu. Ten wprawdzie został po 1 stycznia 2018 r. podniesiony z 9 120 zł do 10 080 zł, ale jeśli niepełnosprawny otrzymuje rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny, to limit i tak zostanie przekroczony.