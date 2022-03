Wojna w Ukrainie. Moody's: zła wiadomość dla posiadaczy rosyjskich obligacji

"W niedzielę agencja Moody's obniżyła rating kredytowy Rosji do poziomu Ca, drugiego najniższego szczebla w swojej drabinie ratingowej, powołując się na kontrolę kapitału przez bank centralny, która może ograniczyć płatności z tytułu zagranicznego zadłużenia kraju i doprowadzić do niewypłacalności" - przypomniał Reuters. Moody's tłumaczył swoją decyzję "poważnymi obawami, co do gotowości i zdolności Rosji do spłaty swoich zobowiązań".