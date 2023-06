Wpadł podczas kradzieży kapsułek do zmywarki. Grozi mu do 5 lat więzienia

Nawet do pięciu lat więzienia grozi 63-latkowi z Warszawy, który ze sklepu w Płońsku ukradł opakowania z kapsułkami do zmywarki oraz do prania, po czym w innym sklepie podjął podobną próbę. Mężczyzna został złapany na gorącym uczynku - podała w czwartek policja.