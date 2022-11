Wszystkie ręce na pokład

Szkolenie dotyczące technik sprzedaży zdalnej było strzałem w dziesiątkę. Podejście do klienta, sposób przedstawienia oferty, wreszcie metody finalizowania transakcji – tego wszystkiego i wielu innych rzeczy dziewięciu naszych handlowców mogło się nauczyć podczas trwającego kilka tygodni szkolenia. Z sukcesem przenieśliśmy dużą część sprzedaży do systemu online. Choć sytuacja epidemiczna na świecie uległa pewnej stabilizacji i część naszej pracy mogłaby wrócić na stare tory, uznaliśmy, że sprzedaż zdalna daje nam większe możliwości rozwoju, dlatego nadal się na niej koncentrujemy. Oczywiście nie poprzestajemy na tym. Nadal chcemy się rozwijać. To nasza sprawdzona droga do osiągnięcia sukcesu. Za tę szczególną pomoc i jej efekty pragnę podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili.