Polacy wybrali nowy skład Sejmu i Senatu, który będzie funkcjonować przez kolejne cztery lata. W jaki sposób w Polsce przelicza się oddane głosy na zdobyte mandaty poselskie? PKW wyjaśnia.

Wybory parlamentarne 2019. Podział mandatów w Sejmie. Polacy dokonali wyboru

Oficjalne dane co do frekwencji, ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą z godziny 17:00, wskazywały na frekwencję na poziomie 45,94%. W 2015 roku frekwencja w wyborach wynosiła w tym czasie 38,97%, w 2011 r. było to 48,92% (najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych uzyskano w 1989 r.: 62,11%).