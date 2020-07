Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie korespondencyjne. Kto może się zgłosić?

Kto chciałby się "przetestować" głosowanie korespondencyjne, w tym roku już nie będzie miał okazji. 30 czerwca minął termin do zgłoszenia chęci udziału tylko w drugiej turze. Z kolei osoby, które zadeklarowały chęć głosowania korespondencyjnego już 28 czerwca, nie muszą ponownie składać wniosku. Pakiet wyborczy zostanie im doręczony na adres, który wskazali we wniosku.

Choć więc termin na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego już minął, przepisy przewidziały wyjątek dla osób, które w czasie wyborów będą przebywały w kwarantannie. Takiego wypadku nie sposób wcześniej zaplanować, więc siła rzeczy w stosunku do nich muszą zostać zastosowane szczególne regulacje.

I tak, wyborca przebywający w kwarantannie powinien zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w drugiej do dnia 7 lipca 2020 r. Jeśli dopiero po tym terminie wyborca dowiedział się, że kolejne dni spędzi w domu, w kwestii wyborów nadal nic straconego. Będzie mógł zgłosić ten zamiar aż do 10 lipca 2020 r.

Gdy system przekieruje nas na kolejną stronę, pomijamy pierwszą sekcję ("meldunek") i wybieramy "Złóż wniosek o dopisanie do listy wyborców".

Elektroniczna możliwość dopisania się przewidziana jest tylko dla osób profil zaufany lub e-dowód. Nie korzystasz z żadnego z tych "udogodnień"? Żadna strata, bo założenie profilu zaufanego umożliwia większość banków w Polsce. To szybkie i całkowicie bezpłatne. Tu wyjaśniamy, jak to zrobić.