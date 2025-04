Wyjątkowa zmiana w ratingach mBanku: S&P, Moody’s i Fitch podwyższyły swoje oceny. Doceniono skuteczną redukcję ryzyka w portfelu kredytów walutowych, wzrost rentowności i silną pozycję kapitałową

mBank umacnia pozycję na rynku finansowym. Wszystkie trzy globalne agencje ratingowe - S&P Global Ratings, Moody’s Ratings i Fitch Ratings - w ciągu niespełna dwóch miesięcy podwyższyły ratingi banku. Doceniły znaczące postępy w redukcji ryzyka kredytów frankowych, poprawę rentowności oraz silną kapitalizację. To wyjątkowe zdarzenie potwierdza stabilność mBanku i jego zdolność do dalszego wzrostu.

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła długoterminowy rating kredytowy mBanku do BBB+ z BBB. Agencja Moody’s Ratings podniosła długoterminowy rating depozytowy mBanku do A3 z Baa1 oraz długoterminowy rating kredytowy mBanku Hipotecznego do Baa1 z Baa2. Fitch podwyższył długoterminowy rating kredytowy mBanku do BBB z BBB-.

S&P i Fitch podwyższyły także ratingi emitowanych przez bank instrumentów - długu senioralnego uprzywilejowanego (Senior Preferred) oraz długu senioralnego nieuprzywilejowanego banku (Senior Non-Preferred). W przypadku Fitch podwyższenie ratingów było o dwa poziomy: (I) dla długu senioralnego uprzywilejowanego do BBB+ z BBB- oraz (II) dla długu senioralnego nieuprzywilejowanego banku do BBB z BB+.

Podwyższenie ratingu banku przez kilka globalnych agencji w tak krótkim czasie to unikalne zdarzenie na rynku w ostatniej dekadzie. Wszystkie agencje podkreśliły skuteczne działania mBanku w obszarze zmniejszenia ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi we franku szwajcarskim, co ma istotny wpływ na stabilność i przewidywalność wyników finansowych banku.

"mBank się rozpędza. Decyzje agencji ratingowych są dla nas istotne z trzech powodów. Po pierwsze, wyższy rating kredytowy oznacza mniejsze ryzyko i w konsekwencji niższe koszty finansowania. Po drugie, ratingi potwierdzają pozycję mBanku jako stabilnego i godnego zaufania partnera w biznesie. I po trzecie, pokazują, że wysiłki, które podejmowaliśmy w ostatnim czasie, zwłaszcza na rzecz zmniejszenia ryzyka związanego z portfelem kredytów we frankach szwajcarskich oraz odbudowy kapitału, były bardzo skuteczne. Podniesienie wszystkich kluczowych dla nas ratingów kredytowych w okresie niecałych dwóch miesięcy jest potwierdzeniem, że tuż przed ogłoszeniem nowej strategii bank jest gotowy na oczekiwany wzrost. Mam w związku z tym pełne przekonanie, że działania, które podjęliśmy, pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość" - komentuje Cezary Kocik, prezes mBanku.

Agencje ratingowe zwróciły szczególną uwagę na:

Redukcję ryzyka kredytów frankowych: wszystkie agencje podkreślają znaczące postępy mBanku w redukcji ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi we franku szwajcarskim. Moody’s zauważa, że od 2018 roku do końca 2024 roku mBank przeznaczył ponad 16,5 miliarda złotych na rezerwy na ryzyko prawne, z czego około 12 miliardów złotych w ciągu ostatnich trzech lat. S&P Global Ratings ocenia, że mBank "w znacznym stopniu zredukował ryzyko prawne" związane z tymi kredytami. Według agencji Fitch nastąpiło "znaczne i trwałe obniżenie ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi w walucie obcej" i w konsekwencji ryzyko to przestało już negatywnie wpływać na ocenę profilu kredytowego mBanku. Systematycznie spada liczba aktywnych kredytów we franku szwajcarskim. Na koniec 2024 roku pozostało 16,4 tys. aktywnych umów z 85,5 tys. umów, które zostały zawarte z klientami. Do dziś bank podpisał już ponad 26,8 tys. ugód z kredytobiorcami.

S&P Global Ratings wskazuje na rentowność mBanku, który w 2024 roku zanotował 2,2 miliarda złotych zysku netto. Moody’s Ratings przewiduje, że poprawa wyników banku będzie kontynuowana wraz ze spodziewanym spadkiem kosztów związanych z ryzykiem prawnym. Fitch oczekuje, że w związku ze znacznym ograniczeniem kosztu ryzyka prawnego, zyski mBanku staną się mniej zmienne. Wzmocnienie pozycji kapitałowej: agencje pozytywnie oceniają wzmocnienie kapitałów mBanku. Moody’s Ratings zwraca uwagę na udaną emisję instrumentu Additional Tier 1 o wartości 1,5 miliarda złotych, która przyczyniła się do zwiększenia współczynnika kapitału Tier 1 Grupy do 14,5% na koniec 2024 roku.

Podwyższenie ratingów przez trzy największe agencje to wyraz uznania dla siły finansowej, efektywnego zarządzania ryzykiem i perspektyw rozwoju mBanku. Bank konsekwentnie realizuje strategię, która przynosi korzyści zarówno klientom, jak i akcjonariuszom, umacniając jego wiodącą pozycję na polskim rynku bankowym.

Czym są ratingi i dlaczego są ważne dla banku?

Ratingi kredytowe to oceny wiarygodności finansowej, wystawiane przez niezależne agencje ratingowe. Oceniają one zdolność danej instytucji do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych, na przykład spłaty długu. Wyższy rating oznacza większą pewność, że bank jest stabilny i bezpieczny, co jest kluczowe dla pozyskiwania finansowania na rynku, budowania zaufania klientów i inwestorów oraz ogólnego postrzegania banku jako solidnego partnera finansowego.

Materiał sponsorowany przez mBank