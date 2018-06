Wyprawka 300+ podziałała na wydawców podręczników. Dyrektorzy szkół alarmują o drożejących ćwiczeniach

Wyprawka 300+ może mieć wpływ na politykę cenową wydawnictw, które podwyższają ceny ćwiczeń do podręczników. Tak uważają dyrektorzy szkół, którzy otwarcie mówią, że wydawcy chcą przejąć pieniądze z świadczeń programu.

Dyrektor, kupując ćwiczenia dla uczniów, musi to zrobić w ramach kwoty refundowanej przez MEN (24,75 zł w klasach IV-VIII). Co w przypadku, gdy się nie zmieści? Resort odpowiada portalowi, że „nie ma wpływu na politykę cenowa prowadzoną przez firmy wydawnicze”. I tłumaczy „W zaistniałej sytuacji (...) dyrektor szkoły może zdecydować o wyborze innych materiałów ćwiczeniowych (z innego wydawnictwa). Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co roku i w związku z tym w każdym roku szkoła może wybrać inne (dowolne) materiały ćwiczeniowe”.