Wysyp kierunków medycznych. Jest apel do lekarzy

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny powiedział 21 marca, że resort omawia z rektorami, co zrobić ze studentami z uczelni medycznych, co do których może zapaść decyzja, że zostaną zamknięte. – Prace idą w tym kierunku, by wszyscy mogli dokończyć studia na innych uczelniach – poinformował.