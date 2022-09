"Ciężko to sobie wyobrazić". Branża pogrzebowa alarmuje

- Wzrost cen energii może doprowadzić do wzrostu cen usług pogrzebowych. Branża domaga się włączenia jej do grona podmiotów korzystających z regulowanych cen energii - poinformował prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak. Dodał, że ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której firmy pogrzebowe zmuszone zostaną do zaprzestania przechowywania ciał osób zmarłych w chłodniach zasilanych energią elektryczną. - Groźba taka staje się jednak realna - przyznał.