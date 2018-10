Ząbki chciały uczcić niepodległość bramą. Teraz mieszkańcy są wściekli

W niecodzienny sposób upamiętniły setną rocznicę odzyskania niepodległości władze Ząbek. Ufundowali sobie bramę na koszt Unii Europejskiej. Problem w tym, że jej uroda jest mocno dyskusyjna.



"Przerost formy nad treścią"; "To jest jakiś kabaret, Brakuje środków w budżecie na budowę placu zabaw na Powstańców, a na takie niezbędne konstrukcje są…"; "Żenująca inwestycja" - to tylko kilka z kilkudziesięciu komentarzy, jakie można zobaczyć pod postem miasta Ząbki na Facebooku. We wpisie podwarszawska miejscowość Ząbki chwali się swoją nową atrakcją – "Bramą Niepodległości".

Co też się kryje za tymi tajemniczymi wpisami? Odkrywanie co autor miał na myśli to niewątpliwie świetna zabawa. I tak na przykład 1533 data wzmianki w kronikach o Woli Ząbkowskiej, poprzednicze Ząbek. Z kolei 1967 to rok, w którym Ząbki otrzymały prawa miejskie. Mamy więc tu miks historii Polski oraz dziejów lokalnych – z których najbardziej tajemniczą datą jest nagłe pojawienie się 2018 r. Można jedynie zakładać, że data ta miała upamiętniać pojawienie się w miejskim krajobrazie Ząbek "Bramy Niepodległości".