Zakaz parkowania na chodnikach. Ministerstwo może pochyli się nad tym pomysłem

Pomysł likwidacji przepisu zezwalającego na parkowanie na chodniku już wzbudził olbrzymie emocje, choć na razie taki projekt trafił do sejmowej Komisji ds. Petycji. Ministerstwo Infrastruktury przyznaje, że jeszcze nie analizowało tej kwestii, ale to może się wkrótce zmienić.

Z taką inicjatywą wystąpiło warszawskie stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i koalicja Ruchy Miejskie. Ich projekt trafił do sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

"Jeżeli Komisja do spraw petycji wystąpi do ministerstwa o opinię w sprawie zmian przepisów zawartych we wniesionej petycji, to MI przeprowadzi analizę podnoszonego problemu" - zaznacza.