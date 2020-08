Zakaz sprzedaży żywych ryb. Petycja trafiła do Kancelarii Senatu

"Na co dzień nie kupujemy przecież w sklepach żywych kurczaków, łososi czy krewetek. Dlaczego sprzedaje się żywe karpie?" - pyta autor petycji, która trafiła do Senatu. Apeluje, by zakazać tego typu praktyk.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Co roku w okolicach świat wraca temat sprzedaży żywych karpi. (East News)