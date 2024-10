Zamówiła buty z Shein, po otwarciu zaniemówiła. "To było przerażające"

- Myślałam, że to zabawka, ale później to się poruszyło - przyznała Sofia Alonso-Mossinger cytowana przez BBC.

Chris Newman z National Centre for Reptile Welfare stwierdził, że pajęczak z przesyłki to Olivierus martensii. Jest to gatunek skorpiona żyjący w północno-wschodnich Chinach i Mandżurii.