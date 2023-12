Kasjerki grożą odejściem z pracy. "W końcu was posłuchamy"

"Pamiętamy pracujące niedzielę i nie chcemy do tego wracać. W końcu posłuchamy was, klientów i odejdziemy z pracy", "To jest prawdziwy hardcor" - kasjnerki na wieść o zmianach w zakazie handlu szykują się na odejścia z pracy. Nie wyobrażają sobie powrotu do pracy w weekendy.