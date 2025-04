Zapytali Polaków o Wielkanoc. Tyle wydamy na organizację świąt

Z badania IBRiS dla Polskiej Agencji Prasowej wynika, że 81,5 proc. respondentów planuje spędzić nadchodzącą Wielkanoc z rodziną , co stanowi wzrost o 10,7 p.p. w porównaniu do zeszłego roku. Aktywne spędzanie świąt, takie jak jazda na rowerze czy spacery, zadeklarowało 40,8 proc. badanych, co oznacza wzrost o 14 p.p. Więcej osób planuje również uczestniczyć w uroczystościach religijnych i modlitwie - 29,6 proc. respondentów, czyli o 5,8 p.p. więcej niż rok wcześniej.

Wśród ankietowanych są także osoby, które planują oglądać filmy i seriale, choć ich liczba spadła z 36,4 proc. do 22,3 proc. w ciągu roku. Na leniwe święta liczy 20,4 proc. Polaków, co jest spadkiem o 6,4 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku. Nieliczni uczestnicy badania (5,8 proc.) przyznali, że Wielkanoc spędzą w pracy lub na nauce, co stanowi wzrost o 1 p.p. Wyjazd w tym czasie planuje 6,1 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 0,2 p.p.