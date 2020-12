Zarabiają na powietrzu złej jakości. Polacy pokochali oczyszczacze powietrza

Zakaz palenia w kominku. "Inicjatywa samorządów, jest słuszna"

Kupując oczyszczacz, należy zwrócić uwagę na CADR – to parametr, który określa wydajność urządzenia. Wskazuje ilość czystego powietrza, jaką jest w stanie dostarczyć oczyszczacz w ciągu godziny na metr sześcienny. Jeśli urządzenie kupujemy do użytku domowego i chcemy, by pracowało również w nocy, należy zwrócić uwagę na jego głośność. Przed zakupem dobrze też dowiedzieć się, jakie czekają nas koszty eksploatacji. Chodzi tu głównie o częstotliwość wymiany filtrów.

"GW" zauważa, że choć na rynku dostępne są produkty różnych marek, to nie wykształcił się wśród nich żaden lider. Czy to się zmieni? Jeśli wierzyć rozmówcom gazety, walka o tytuł "ulubionego producenta oczyszczaczy" jest zacięta. I jest o co walczyć, gdyż nic nie wskazuje na to, by zainteresowanie oczyszczaczami miało spaść. Świadomość ekologiczna Polaków nieustannie rośnie, jesteśmy też gotowi wydawać pieniądze, by zapewnić sobie dostęp do urządzeń, które zapewnią nam lepsze zdrowie. Lepszej wiadomości producenci oczyszczaczy usłyszeć nie mogą.