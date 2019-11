Zasiłek dla wdów i wdowców. Niektórzy z nich to krezusi

Po zmarłym emerycie niektórzy oprócz majątku dziedziczą znaczną część emerytury. Przeciętnie nie są to porażające kwoty. Ale zdarzają się przypadki, które przyprawiłyby przeciętnego odbiorcę świadczenia o zawrót głowy.

85 proc. emerytury zmarłego to może być pokaźna kwota (East News)

Oprócz zasiłku pogrzebowego, współmałżonek zmarłej osoby może dziedziczyć jeszcze emeryturę. Tak zwaną rentę rodzinną pobiera w kraju ponad 22 tys. osób a idzie na to ponad 108 mln zł miesięcznie - podaje ZUS. Trzeba oczywiście spełnić określone warunki i zrezygnować z własnej emerytury, jeśli się taką pobierało, ale często to najlepsze finansowo wyjście. No bo jak tu zrezygnować z większych pieniędzy?

Jeśli jest jedna osoba, która chce pobierać emeryturę po zmarłej osobie, wtedy ZUS wypłaca 85 proc. świadczenia. Może być oczywiście też tak, że pozostały przy życiu współmałżonek wcale nie miał prawa do emerytury. Wtedy sprawa jest prosta - bierze to, co dają. Kwoty czasem są bardzo duże.

Średnio to co prawda 2,44 tys. zł brutto, czyli o 200 zł więcej od przeciętnej emerytury - jak podaje ZUS w swoich kwartalnych zestawieniach - ale dziennik "Fakt" dotarł do informacji o najwyższych emeryturach rodzinnych w kraju. Przeciętnemu Kowalskiemu trudno pewnie będzie w to uwierzyć, ale małżonek, lub małżonka zmarłej osoby z Gorzowa Wielkopolskiego pobiera miesięcznie aż 13,8 tys. zł.

Zmarły mąż, lub żona musieli tam mieć w zawodowym życiu bardzo wysokie zarobki a co za tym idzie bardzo wysokie świadczenie po przejściu na emeryturę. Po śmierci - mimo obniżenia wypłaty o 15 proc. - kwoty potrafią być znaczące i wypłacane są nawet, jeśli korzystający nie przepracował zawodowo ani jednego dnia w życiu.

Zdarza się i 200-300 zł

Jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, np. małżonek i dziecko, wtedy renta rodzinna wynosi 90 proc. świadczenia zmarłego i renta jest dzielona na uprawnionych. Jeśli dziedziczą trzy osoby - 95 proc. świadczenia. Z danych ZUS wynika, że po podziale renty zdarza się uczestniczy tak liczne grono osób, że wypłata wynosi zaledwie 200-300 zł brutto- - pisze "Fakt".

Renta rodzinna to finansowe wsparcie po śmierci bliskiej osoby, która w momencie śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przysługuje wdowcowi lub wdowie, jeśli osoba ta ukończyła 50 lat lub jest niezdolna do pracy. Przysługuje też dzieciom własnym, przysposobionym oraz dzieciom drugiego małżonka do ukończenia 16 lat lub 25 lat, pod warunkiem, że te dzieci się uczą. Może też przysługiwać wnukom, jeśli zmarły się nimi zajmował - też pod warunkiem, że się uczą.

Osoby, którzy nie spełniają tych warunków, lecz nie posiadają źródła utrzymania, mają prawo do okresowej renty rodzinnej. Wypłacana jest przez rok.