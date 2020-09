Zbliża się reforma OFE. Duża część Polaków stanie przed poważnym wyborem

Likwidacja OFE zbliża się wielkimi krokami. Na mocy nowych przepisów już wkrótce blisko 16 milionów Polaków stanie przed poważnym wyborem - co dalej ze zgromadzonymi środkami?. Tym samym emerytury gromadzone na poczet Otwartych Funduszy Emerytalnych odejdą do historii. Likwidacja OFE dotknie 15 mln 800 tys. osób.

Cięcia w 500+ i emeryturach? "To byłaby kontra do tego, jak chcemy rozwijać gospodarkę"

Każdy potencjalny świadczeniobiorca odzyska co prawda swoje pieniądze, ale w praktyce zapłaci także ogromy podatek (do 1500 złotych w formie tzw. opłaty przekształceniowej). Jak wskazują dane Komisji Nadzoru Finansowego, w aktywach OFE zgromadzono 134 mld złotych, co daje prawie 8,5 tys. zł na każdego uczestnika systemu.

Zbliża się reforma OFE. Duża część Polaków stanie przed poważnym wyborem

Jak wynika z informacji money.pl, wciąż jednak do rozstrzygnięcia jest kwestia daty wprowadzenia reformy OFE. To istotne z dwóch powodów. Odpowiednie wybranie momentu przekształcenia wpływa na to, ile środków powędruje do Polaków. Jednocześnie wpływa też na to, jak cenna dla budżetu będzie opłata. I tak przekształcenie np. szczycie epidemii, gdy kurs akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych (a od niego zależy wartość aktywów OFE) zanurkował, byłoby wart o kilkadziesiąt miliardów mniej.