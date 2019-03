Zmiana czasu: kiedy przestawimy zegarki? Co ona oznacza dla pracowników na nocnej zmianie?

Zmiana czasu decyzją Parlamentu Europejskiego wkrótce odejdzie do lamusa. Jednak nastąpi to dopiero w 2021 r. Do tego czasu będziemy tradycyjnie przestawiać nasze zegarki. Sprawdź, kiedy najbliższa zmiana czasu i co ona oznacza dla pracowników na nocnej zmianie.

Zmiana czasu 2019. Kiedy przestawimy nasze zegarki? Parlament Europejski zdecydował o likwidacji tego zwyczaju

Najbliższa zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty 30 na niedzielę 31 marca br. W tę jedną noc będziemy spali o godzinę krócej, ponieważ wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 2:00 na 3:00 w nocy. Przesunięcie wskazówek zegara sprawia więc, że zachód Słońca następuje godzinę później. Zmiana ta ma nam umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie światła słonecznego.

Jednak zgodnie z wtorkową decyzją Parlamentu Europejskiego nadchodząca zmiana czasu będzie jedną z ostatnich w historii. Jak zaznaczał w rozmowie z money.pl Ryszard Czarnecki, europarlamentarzysta PiS, o zniesieniu zmian mówiło się już od 3 kadencji, a teraz wreszcie podjęto w tej sprawie decyzję. - Jest problem natury technicznej, bo kraje europejskie leżą obecnie w 3 strefach czasowych. Dlatego potrzeba trochę czasu, żeby zdążyły się dostosować - mówił nam Czarnecki.

Nowy projekt zakłada, że każdy z krajów członkowskich zdecydowałby we własnym zakresie, przy którym z czasów pozostanie. - Kraje będą mogły dowolnie wybrać, przy którym czasie zostają. Jeśli wybiorą letni, to zegarki ostatni raz przestawią 28 marca 2021 roku. Jeśli natomiast zdecydują się na zimowy, to tę procedurę będą musiały jeszcze powtórzyć 26 października - tłumaczy europoseł PSL Andrzej Grzyb.

Zmiana czasu 2019. Co oznacza dla pracowników na nocnej zmianie?

Zmiana czasu z zimowego na letni sprawia, że w tę jedną marcową noc śpimy o godzinę krócej, a niektórzy z nas - pracują. Oznacza to, że pracownikom w tych godzinach, czas pracy zostanie skrócony o godzinę, chyba że pracodawca zdecyduje się wydłużyć tę zmianę - informuje "Rzeczpospolita".

Skrócenie czasu pracy nie może skutkować więc zmniejszeniem stałego miesięcznego wynagrodzenia za marzec. - Przyczyna niedopracowania nie leży bowiem po stronie pracownika, lecz wynika z obowiązującego prawa. Konsekwencje tego stanu rzeczy obciążają pracodawcę, a nie zatrudnionych - czytamy w dzienniku.