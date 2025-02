Na pastwisku w okolicach wsi Bartosze odkryto naszyjnik z brązu sprzed 2,5 tys. lat. Znalezisko trafiło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, a po badaniach zostanie przekazane do muzeum. To unikalne odkrycie związane z kulturą łużycką i kurhanami zachodniobałtyjskimi.