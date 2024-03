ZUS przypomina o wniosku 800+. Zapomnisz? Pieniądze przepadną

1 lutego- 30 kwietnia 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.;

1 maja -31 maja 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 lipca 2024 r.;

1 czerwca - 30 czerwca 2024 r. - ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2024 r.;

1 lipca - 31 lipca 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem od lipca do 30 września 2024 r.;

do 30 września 2024 r.; 1 sierpnia - 31 sierpnia 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem od sierpnia do 31 października 2024 r.





Podsumowując: aby otrzymać pierwszą wpłatę do końca czerwca należy złożyć wniosek do końca kwietnia. Złożenie wniosku między 1 maja a 30 czerwca będzie skutkować opóźnieniem w przelewie świadczenia na konto, ale prędzej czy później do wnioskodawcy wpłynie cała kwota. Złożenie wniosku po 30 czerwca sprawi natomiast, że transza za czerwiec przepadnie. Od tego momentu każdy miesiąc zwłoki wiąże się z tym, że Zakład uszczupli wypłatę o 800 złotych.